Употребата на наркотици по света продължава да нараства, като особено тревожен е ръстът на новите, по-силни и по-опасни синтетични вещества. Това се посочва в публикувания днес Световен доклад за наркотиците 2026 на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC).

По данни на доклада през 2024 г. около 331 милиона души са употребявали наркотици, което представлява 6,2% от населението на възраст между 15 и 64 години. За сравнение, през 2014 г. този дял е бил 5,2%, предаде АФП.

Най-употребяваният наркотик в света остава канабисът, следван от опиоидите, амфетамин, кокаин и екстази. Същевременно все по-широко разпространение получават нови синтетични опиоиди като фентанили, нитазени и орфини, които често се използват като заместители на хероина.

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„Наблюдаваме безпрецедентен ръст на новите видове наркотици на пазара и тревожното е, че някои от тях са по-мощни и по-опасни от досегашните“, заяви изпълнителният директор на UNODC Моника Джума.

По данни на агенцията производителите непрекъснато разработват нови синтетични вещества, за да заобикалят законодателството и да избягват разкриването им от властите. Конфискациите на наркотици през 2024 г. са разкрили пет пъти повече различни видове вещества, отколкото преди 2000 г. Броят на новите психоактивни вещества, засечени на световните пазари, е достигнал 755 през 2024 г., като 118 от тях са идентифицирани за първи път.

Докладът посочва още, че световният пазар на опиум и хероин продължава да изпитва последиците от забраната за отглеждане на опиумен мак, въведена от талибаните в Афганистан през 2022 г. Това е насочило наркотрафикантите към синтетични алтернативи като фентанила.

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Употребата на канабис също продължава да се увеличава, подпомогната от процесите на легализация и декриминализация в редица държави. Между 2014 и 2024 г. броят на потребителите е нараснал с 40%, като през 2024 г. близо 5% от хората на възраст между 15 и 64 години са употребявали канабис.

Производството на кокаин е нараснало повече от четири пъти за последното десетилетие. Според доклада наркотрафикантите увеличават доставките както към традиционните пазари в Европа, Северна и Южна Америка и Океания, така и към нови пазари в Африка и Азия.

Редактор: Цвета Лазаркова