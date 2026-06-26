Спешна помощ за Венецуела след вчерашните опустошителни земетресения изпраща Европейският съюз, съобщи Европейската комисия. Досега осем държави от ЕС - Чехия, Испания, Италия, Франция, Люксембург, Германия, Португалия и Нидерландия, са заявили, че предоставят помощ по Механизма на ЕС за гражданска защита.

Общо над 520 европейски спасители от тези осем страни ще бъдат изпратени на място, Италия изпраща и лекари, а Люксембург предоставя оборудване за връзка, подслон и за производство на ток. ЕС е готов да предостави допълнителна помощ.

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В съобщението се отбелязва, че Венецуела е един от основните получатели на европейска хуманитарна помощ в Латинска Америка. Тази година ЕС отпусна до 52 млн. евро за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза във Венецуела, отчита ЕК.

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Говорител на комисията уточни, че санкциите на ЕС срещу Венецуела може да бъдат преразгледани с решение на Съвета на ЕС. Той посочи, че върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас е предложила преразглеждане на санкциите и този въпрос е поставен на обсъждане до постигане на необходимото единодушие.

Редактор: Цвета Лазаркова