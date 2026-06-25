Папа Лъв XIV обяви, че изпраща помощ от 100 000 евро на Венецуела, която пострада тежко от две катастрофални земетресения, предаде АНСА. Сумата е отпусната посредством Папската служба за благотворителни дела.

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Решението на папата да бъде предоставена тази сума на бедстващата страна е взето, след като той е разговарял с ватиканския нунций във Венецуела, архиепископ Алберто Ортега Мартин.

Редактор: Ивайла Маринова