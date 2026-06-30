Горещата вълна, обхванала Западна Европа, се премести на изток. Части от Централна, Източна и Южна Европа регистрираха опасно високи температури.

Според модели на Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози, днес температурата в Будапеща се очаква да надхвърли 40 градуса по Целзий. Вчера в сръбската столица Белград и в унгарската бяха отчетени съответно 38 и 37 градуса.

Седмицата започна с прогноза за опасни горещини

В Словакия беше поставен нов температурен рекорд, след като в един от южните ѝ градове бяха измерени 40,5 градуса. Червен код за екстремни горещини е издаден за днес в Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босна и Херцеговина. Властите призоваха хората да останат по домовете си през най-горещите часове на деня.

Редактор: Мария Барабашка