Джихадисти нападнаха училище в Нигерия и отвлякоха 37 ученици по време на изпита за дипломирането им, предаде Франс прес.

Атаката вчера сутринта е извършена от джихадисти от групировката "Ислямска държава в Западна Африка".

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Те щурмуваха средно училище в град Ласа, в окръг Аскира Уба и убиха трима души, включително войник и учител, съобщи нигерийската армия, която първоначално обяви, че властите са спасили 10 от отвлечените ученици и че само един се води за изчезнал.

Редактор: Цвета Лазаркова