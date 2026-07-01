Доналд Тръмп е спечелил 1,4 мрлд. долара от сделки с криптовалути през първата година от втория си мандат в Белия дом. Това става ясно от подадената от него годишна декларация за миналата година.



Тръмп е декларирал 635 милиона долара от продажбата на своите мийм койни. Други 500 милиона приходи са отчетени от World Liberty Financial - компания за криптовалути, основана от синовете му и децата на специалния му пратеник Стив Уиткоф.

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Тръмп е спечелил още милиони от недвижими имоти и артикули с името си. Доходите, посочени в най-новата му финансова декларация, значително надвишават тези от 2024 година, когато той декларира доходи в размер на над 600 милиона долара. Белият дом обаче отрече той да се облагодетелства от президентския пост.

Редактор: Ралица Атанасова