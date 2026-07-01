Мъж и жена загубиха живота си при тежка катастрофа в Румъния, след като ремарке на български товарен автомобил се откачи в движение и се стовари върху насрещно движеща се лека кола.

Трагедията се е разиграла вечерта на 29 юни на националния път DN22 в окръг Браила, в района на село Мовила Мирешии. Според информация на румънските медии ремаркето се отделило от камиона, преминало в насрещната лента и ударило челно автомобила, в който са пътували съпрузите.

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На място са загинали 61-годишната жена, която е управлявала колата, и нейният 66-годишен съпруг. Пристигналите медицински екипи само потвърдили смъртта им.

Зад волана на камиона е бил 58-годишен български гражданин. Той не е пострадал при инцидента. Извършените тестове са показали отрицателни резултати за употреба на алкохол и наркотици.

Румънските власти са започнали разследване за причиняване на смърт по непредпазливост. Изясняват се причините, довели до откачането на ремаркето и последвалата катастрофа.

След инцидента движението по DN22 беше временно преустановено и в двете посоки. На мястото работиха екипи на полицията, пожарната, спасителните служби и Спешна помощ.

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Редактор: Цветина Петкова