Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Велико Търново край село Самоводене. Има и загинал.

Инцидентът станал на мокър участък при непрекъсната маркировка на асфалта. Ударили са се два автомобила - единият е с румънска регистрация, а другият - с великотърновска. Загинал е водачът, който е български гражданин.

Снимка: Мартин Георгиев

Пътят Русе - Велико Търново е затворен. Има обходен маршрут.

