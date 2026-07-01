Контейнеровоз заседна в близост до остров Ларак, след като не е спазил определения от иранските власти маршрут за преминаване през Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия.

Плавателният съд е идентифициран като чуждестранен, без да се дава допълнителна информация. Медиите продължават да разпространяват предупреждението на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, че корабите трябва да преминават само през коридора южно от Ларак, който според Техеран е единственият одобрен маршрут за влизане и излизане на кораби през пролива.

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Новината идва на фона на нарастващото напрежение, свързано с ключовия морски път, който според временното споразумение между Иран и САЩ трябваше да бъде отворен за свободно преминаване на кораби.

Последните атаки срещу търговски кораби помрачиха надеждите за връщане към нормалното корабоплаване в Персийския залив след възобновяване на трафика, последвало от временното споразумение между САЩ и Иран.

Редактор: Иван Иванов