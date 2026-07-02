Хиляди желаещи се наредиха на виртуална опашка, след като Британският музей пусна в продажба билетите за една от най-очакваните си изложби. За първи път от близо хиляда години прочутият гоблен от Байо ще бъде показан в Англия.

Смята се, че 70-метровата бродерия е изработена от английски майстори, но се съхранява във Франция вече почти 950 години.

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Тя изобразява Норманското завоевание на Англия през 1066 година, включително битката при Хейстингс и възкачването на Уилям Завоевателя на английския престол. Гобленът ще бъде изложен в Британския музей от септември до юли 2027 година.

Редактор: Дарина Методиева