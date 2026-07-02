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Най-тежко пострадалият пътник е претърпял ампутация на крак
Най-малко 44 души са пострадали, четирима от тях тежко, след като междуградски автобус се вряза във фасадата на сграда в центъра на испанския град Лейда, съобщават местни медии. По предварителна информация шофьорката е изгубила контрол над превозното средство, докато е изпълнявала редовен курс.
Пътният инцидент е станал в сряда на булевард „Рамбла де Феран“. Автобусът е пътувал по линията между Лейда и община Ла Гранха д'Ескарп, като на борда му са се намирали 55 пътници. Значителна част от тях са били сезонни работници, ангажирани в кампанията по прибиране на плодове в района.
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‼️ AMPLIACIÓ | Pugen a quaranta-sis ferits els ferits, quatre d'ells crítics, en l'accident amb un autocar implicat a la rambla Ferran de Lleida— SEGRE (@SEGREcom) July 1, 2026
Ho expliquem a https://t.co/Z8G43EZ5Wg pic.twitter.com/EGgZmam103
Според информация на здравните власти 21 от пострадалите остават на лечение в Университетската болница „Арнау де Виланова“ в Лейда. Четирима са настанени в интензивно отделение, като двама са в критично състояние, а други двама са стабилизирани, въпреки сериозните си наранявания.
#laveunews: Un vídeo mostra els instants posteriors al xoc d'un autocar contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran. Hi ha 46 ferits, 4 crítics. El vehicle feia el trajecte entre #Lleida-la Granja d’Escarp i la majoria dels ocupants eren treballadors del sector agrícola. pic.twitter.com/q43mRXra54— LA VEU de Lleida (@laveudelleida) July 1, 2026
Най-тежко пострадалият пътник е претърпял ампутация на крак вследствие на катастрофата. Всички петима пациенти, за които е била необходима спешна хирургична намеса, са били оперирани и към момента състоянието им се подобрява, съобщиха от регионалното здравно ведомство.
Un autocar se empotra contra la Diputación de Lleida y deja 46 heridos, cuatro de ellos en estado crítico— Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) July 1, 2026
Samuel L. Drexler | Tribuna Digital7
Un grave accidente de tráfico ha sacudido este miércoles el centro de Lleida después de que un autocar de línea regular se precipitara… pic.twitter.com/VVTvXoMj6X
Останалите хоспитализирани са с различни травматични увреждания и остават под лекарско наблюдение. Първоначално се е предвиждало още един пострадал да бъде приет в болница, но впоследствие това не се е наложило.
🔴 #ACTUALITZACIÓ A causa del brutal accident d'un bus a Lleida, s'ha hagut d'amputar la cama d'un dels afectats. D'altra banda, la conductora ha passat per una prova d'alcohol i drogueshttps://t.co/JXIUO2ZXEs— ElCaso.cat (@elcasocat) July 1, 2026
Кметът на Лейда Феликс Лароса и представители на местната полиция съобщиха, че шофьорката на автобуса е дала отрицателни проби за алкохол и наркотици. По данни на властите тя е работила сравнително отскоро в транспортната компания.
Причините за катастрофата все още не са изяснени. Районният съд в Лейда е започнал разследване, което трябва да установи обстоятелствата, довели до тежкия инцидент.Редактор: Цветина Петкова
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