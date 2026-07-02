Бордър колито Цунами, превърнало се в символ на надеждата след редица спасителни операции по света, приключва активната си служба. Последната му мисия беше след разрушителното земетресение във Венецуела, където четириногият спасител помогна за откриването на десетки оцелели, затиснати под руините.

През годините Цунами се утвърди като едно от най-добрите кучета за търсене и спасяване. Благодарение на изключителния си нюх и специализирана подготовка, той участва в множество международни мисии след природни бедствия, включително в Сирия и Турция, където също помогна за намирането на хора под срутени сгради.

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Историята на Цунами е още по-впечатляваща, защото самото куче е било спасено от глад и тежки условия, преди да получи шанс за нов живот. След обучението си то се превръща в незаменим помощник на спасителните екипи и допринася за спасяването на безброй човешки животи.

След години работа в едни от най-тежките условия и участие в операции по целия свят, за Цунами настъпва време за заслужена почивка. Спасителят на четири лапи ще бъде пенсиониран, оставяйки след себе си впечатляващо наследство и десетки спасени хора, които дължат живота си на неговия талант, отдаденост и смелост.

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Редактор: Цветина Петкова