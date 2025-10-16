Магдалена и Етърнити са две от шестте кучета, които се притекоха на помощ в Мичиган след

смъртоносната стрелба на 28 септември. Тогава въоръжен мъж се вряза с колата си в мормонска църква, откри огън по хората вътре и накрая използва бензин, за да подпали храма. Четирима души загинаха, а осем бяха ранени.

Сюзън Уорд е един от водачите на Етърнити и участва в мисията до Мичиган. Един от моментите, които я трогнали най-силно, бил в канцеларията на съдебния лекар, когато една жена дошла в почивния си ден, за да потърси утеха.

"Едно от кучетата забеляза, че тя е много разстроена, отиде при нея и зарови глава в скута ѝ. Жената го прегърна и стояха така около 30 минути", разказва тя.



Сюзън споделя, че жената лично познавала стрелеца. След трагедията тя започнала да изпитва силен страх, който искала да преодолее.

Службата за кучета, които оказват емоционална подкрепа, е национална програма, ръководена от лутерански църковни благотворителни организации. Тя свързва обучени терапевтични кучета с хора, преживели травма.

Голдън ретивърът Магдалена се е присъединил към епика през 2023 година, а Етърнити едва миналия месец.



"Те носят утеха на хората, които страдат, скърбят или са подложени на стрес", казва Джейн Калахан, която е водач на кучета.



Кучетата работят шест дни в седмицата, като обслужват основно централната част на щата Индиана. Те са там, където хората имат нужда от подкрепа - домове за възрастни, болници, училища и центрове за възстановяване.



"Кучетата преминават над 2000 часа обучение, преди ние самите да бъдем обучени да ги водим. В момента имаме 14 водачи за двете кучета", допълва Джейн.



Службата за кучета, които оказват емоционална подкрепа, е започнала дейност само преди няколко години, а днес вече е израснала до екип от десетки доброволци, които носят надежда там, където тя често липсва.

