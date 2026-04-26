Напрежение и множество въпроси след стрелба по време на елитно събитие във Вашингтон, на което са присъствали Доналд Тръмп и Мелания Тръмп. Нападението предизвика сериозни опасения за сигурността на публични прояви с участието на водещи политически и обществени фигури.

По думите на журналиста и преподавател Христофор Караджов, към момента властите са изключително предпазливи относно мотивацията на извършителя. Известно е, че той е 31-годишен мъж от Калифорния. Според медийни проучвания има данни, че е работил като учител, а последно е бил студент преди около десетилетие.

Разследващите все още не изключват нито една версия. Макар първоначалните очаквания да са, че атаката е била насочена към Доналд Тръмп, съществуват и хипотези, че мишена е могъл да бъде и представител на медиите. На събитието са присъствали едни от най-влиятелните журналисти в Съединените щати, както и представители на политическия и обществения елит.

Видеозаписи показват, че нападателят е преминал през контролно-пропусквателен пункт, след което е открил огън. По информация на Караджов, около подобни събития обикновено има няколко нива на сигурност, което поставя въпроси как извършителят е успял да се добере толкова близо.

Стрелецът е бил въоръжен с два пистолета, една пушка и ножове. По предварителни данни разстоянието между него и Доналд Тръмп е било около 50 метра.

Журналистът припомни друг драматичен момент в американската история – опита за покушение срещу Роналд Рейгън през 1981 г., случил се в близост до същото място, при който президентът беше тежко ранен. Години по-късно същото събитие остава в обществената памет и с участието на Барак Обама, който на гала вечеря отправи иронични коментари към тогавашния бизнесмен Доналд Тръмп.

Разследването продължава.

Редактор: Дарина Методиева