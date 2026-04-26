Посетителите вече могат да видят и първото бебе лама там
Истински бейби бум бележи пролетта в Центъра за защита на природата и животните. Сред най-новите и любопитни обитатели е бебе албинос от семейството на кенгурата – рядкост дори в дивата природа.
По думите на директора Християн Христов, малкото е наследило белия ген от баща си. Албиносите при този вид са под 5% в естествена среда, но въпреки това животното не страда от здравословни проблеми, свързани с липсата на пигмент.
Освен кенгурата, посетителите вече могат да видят и първото бебе лама, родено в зоопарка – това се случва за първи път от създаването му. Ново поколение има и при тревопасните – муфлони, сърни и елени.
Особено внимание привлича младата кошута Траянка, отгледана от служителите, след като майка ѝ умира при раждането. След месеци грижи тя вече е пусната да се социализира с останалите животни.
След зимния сън се събудиха и мечките Берна и Костадин, които отново са сред любимците на посетителите. Гледачите разказват, че животните са активни, емоционални и демонстрират силна привързаност помежду си.
Грижите за обитателите са денонощни и включват разнообразно меню – плодове, зеленчуци, зърнени храни и риба за хищниците. Въпреки това, зоопаркът се изправя пред финансови затруднения заради повишените цени на храните и ограничен бюджет, като разчита основно на доброволци и дарения.
Репортер: Надежда Карапанчева
Редактор: Дарина Методиева
