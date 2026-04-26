В рубриката „Нищо лично“ на „Събуди се“ зрителите се срещат със Сашко Аджев – готвач с над 35 години опит, който днес живее и готви край бреговете на река Струма, далеч от шума на големия град и високите държавни кухни. С характерно чувство за хумор той показва, че в кухнята изненадите са част от удоволствието, а традиционните рецепти продължават да събират и разделят хората – едни я обожават, други не могат да я понасят.

Днес Сашко живее почти на брега на реката – място, което сам описва като спокойно, открито и свободно. След години, в които е готвил за президенти, министър-председатели, генерали и дипломати, той съзнателно избира да се отдръпне от „величията“. Причината е проста – желание за независимост и връщане към истинската същност на занаята: да готви за себе си, по свой вкус и без компромиси. В това усамотение намира време за размисъл, почивка и срещи с хора, които наистина ценят храната.

"Нищо лично": Господарят на височините (ВИДЕО)

В кулинарната част Сашко представя една от най-личните си рецепти – скъртската манджа, наследена от баба му и адаптирана в по-съвременен вариант. С много внимание към детайла той показва как простите продукти – свинско месо, зеленчуци и подправки – могат да се превърнат в нещо запомнящо се. Тайната, както сам казва, е в качествената мазнина, търпението и усещането кога и как да се комбинират вкусовете.

Историята му като готвач започва още в ученическите години, когато помага в малък ресторант край границата. Именно там се запалва по професията, която по-късно го отвежда до работа с едни от най-важните фигури в държавата. Той разказва и за строгите протоколи при обслужване на висши гости – дегустации, проби от всяко ястие и лична отговорност за качеството, подплатена с подпис.

Въпреки успехите, животът го изправя и пред трудности – икономически кризи, затваряне на бизнес и необходимост да започне отначало. Днес Сашко продължава да се бори, но по свой начин – с готвене, което идва от сърцето, и с надеждата да бъде полезен на семейството си.