14-годишното момче, паднало от тераса на НДК, остава в изключително тежко състояние. Това съобщиха от „Пирогов”, като допълниха, че тийнейджърът е настанен в детската реанимация на лечебното заведение. Момчето беше настанено там след дълга операция, която извършиха по спешност в петък срещу събота екип неврохирурзи.

Припомняме, че инцидентът стана в петък около 18 ч. Около детето имало и други тийнейджъри, а свидетели разказаха за съприкосновение помежду им. На мястото веднага бяха пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Момчето беше откарано в "Пирогов" в изключително тежко състояние и беше настанено в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма.

От Столичната община съобщиха, че по първоначална информация пострадалото момче и негови приятели са седели на парапета на терасата. Други деца бутали самия парапет, който се срутил и предизвикал инцидента.

