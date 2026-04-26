Митнически служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към ТД Митница София са задържали над 1 килограм мощен анаболен стероид, а при отделна проверка са открити и 500 ампули „тестостерон депо“.

Количеството от 1,04 кг анаболен стероид е било открито в пратка от Китай, селектирана за щателна проверка в склад на куриерска фирма в София. Съдържанието е било декларирано като хранителна добавка, а получателят – български гражданин. Лабораторният анализ в Централната митническа лаборатория обаче е установил, че веществото представлява тренболон енантат – един от най-силните анаболни стероиди за покачване на мускулна маса, с потенциално сериозни странични ефекти и рискове за здравето. Пратката е задържана, а работата по случая продължава.

Снимка: АМ - Митница София

При друга проверка, извършена с рентгенова апаратура на пратка от България за Обединеното кралство, митнически служители са открили 500 ампули „тестостерон депо“. Пратката е изпратена от физическо лице в България до получател в Англия. В пакета са намерени 100 кутии с по пет ампули, обозначени като разтвор за инжекции с концентрация 250 мг/мл и с етикет на сръбската агенция по лекарствата. След становище на Българската агенция по лекарствата, че износът на препарата е забранен, цялото количество е задържано.

От митниците съобщават, че само през последните седмици при други проверки са иззети 7840 таблетки и над 6 килограма прахообразни лекарствени и билкови продукти в багажа на пътници, пристигащи от Индия. В отделна пратка от Южна Корея са открити и 580 хиалуронови филъра и 7 колагенови бустери.

