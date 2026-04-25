Пчеларството в Добруджа е изправено пред сериозни предизвикателства, а все повече производители се отказват от занаята. По данни на Сдружение „Пчела Добрич“, над 80% от членовете му намаляват броя на кошерите си или напълно прекратяват дейността си.

Основните причини за кризата са дъмпинговият внос на мед от трети страни, включително Китай и държави от Латинска Америка, както и ниските изкупни цени. Производителите алармират, че на пазара се предлагат продукти със съмнително качество, които се смесват с български мед и водят до спад в цените.

Сезонът тази година започва по-добре в сравнение с предходната, благодарение на богатата паша и цъфтежа на овошките. Очакванията са и рапицата да осигури добри условия за пчелите, тъй като площите с културата са значително увеличени. Въпреки това пчеларите остават притеснени.

Легализацията на фалшивия мед: Заплаха за българските пчелари и техния бизнес

Сериозен проблем продължава да бъде пръскането с препарати в земеделието. По думите на пчелари, всяка година се наблюдават случаи на натравяне на пчелите, въпреки забраните за третиране на цъфтящи растения с инсектициди. Контролът, според тях, е недостатъчен, а сигналите рядко водят до реални санкции.

Последиците са видими – намаляване на пчелните семейства и спад в добива. Само за последните три години броят на кошерите в региона е намалял с около 30%, а продукцията – с до 50%. Много стопани разпродават оборудването си и напускат сектора.

Допълнително затруднение е липсата на достатъчна държавна подкрепа. В същото време разходите за поддръжка на пчелините растат, а изкупните цени остават ниски – около 3 евро за килограм, което не покрива вложените средства.

Проблемът с вноса на мед със съмнително качество засяга не само България, но и целия европейски пазар. Според бранша са установени случаи на продукти с неестествен произход, което подкопава доверието в сектора.

На този фон пчеларите предупреждават, че без спешни мерки българското производство на мед е застрашено, а интересът на младите хора към професията остава изключително нисък.

Репортер: Надежда Карапанчева, NOVA

Редактор: Дарина Методиева