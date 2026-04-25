В сферата на високите технологии и все по-развиващият се изкуствен интелект, българската предприемчивост отново доказва, че можем да бъдем сред лидерите в световен мащаб.

Идеята на т.нар. "дигитални служители" далеч не цели да се изместят работните позиции, а по-скоро да се реши проблема със загуба на време при рутинни задачи, които всеки от нас върши ежедневно. Именно това мотивира предприемачи от Варна да разработят модел, който спестява време и дава възможност на хората да се фокусират върху по-креативни дейности, а по този начин да се повиши и потенциала на екипите.

Мариела Славенова е пример за амбициозния дух на съвременния български предприемач. Започва своите разработки в сферата на изкуствения интелект преди близо 3 години. Още тогава забелязва нещо, което й прави силно впечатление.

"Единия софтуер беше интегрирал възможността да изграждаме AI агенти вътре в него. И много се използваше точно при създаването на автоматизация - да използваме изкуствен интелект, който да може да помогне с определянето на задачата, да прави различни анализи, които ни трябват", разказва Мариела.

И така се ражда идеята й, да бъде сред първите, които създават т.нар. "дигитален служител". Той може да изпраща имейли, да прави презентации, да поставя задачи и да поддържа комуникацията с клиентите.

А анализите сочат, че иновацията има потенциал да оптимизира работата на цели екипи и да повиши продуктивността в почти всяка сфера на бизнеса, но без да отнема работните места на хората.

Повече гледайте във видеото