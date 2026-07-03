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Според разследващите става дума за 39-годишната Анастасия Березовска, която се намира в Германия
Властите в Монако са установили заподозрян във връзка с бомбения атентат, при който бяха тежко ранени украинският бизнесмен Вадим Ермолаев и още двама души. Срещу заподозрения вече е издадена заповед за арест. Предстои публикуването и на международна червена бюлетина на Интерпол, съобщава „Би Би Си“.
Инцидентът стана в понеделник вечерта, когато неизвестно лице оставило пакет във входа на жилищна сграда в Монако. Малко по-късно устройството избухнало, ранявайки трима души, които влизали в сградата. Разследването е за опит за убийство, а не за терористичен акт.
Трима тежко ранени при експлозия на „пакет-бомба“ в Монако (ВИДЕО)
Според прокуратурата в Монако заподозреният вече не е на територията на княжеството. Благодарение на съвместната работа на полицията в Монако и Франция, самоличността му била установена бързо.
Разследващите са идентифицирали заподозряната, която се намира в Германия. Според червената бюлетина, разпространена от Интерпол този петък, става дума за Анастасия Березовска, 39-годишна украинска гражданка. Тя е брюнетка и има татуировка, „вероятно змия“, на дясната си ръка, която започва от рамото ѝ и се простира до лакътя ѝ, се посочва в известието, като се добавя, че заподозряната говори немски.
The main suspect in the assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadim Yermolaev in Monaco is Ukrainian Anastasia Berezovskaya, Interpol reports.— Visegrád 24 (@visegrad24) July 3, 2026
According to investigators, she disguised herself as a man, left a bag with explosives near Yermolaev's house, and remotely… https://t.co/jaVONVZ2tD pic.twitter.com/vobErRIKYz
Кадри от камери за видеонаблюдение на заподозряната са разпространени в социалните мрежи.
След експлозията камерите за видеонаблюдение заснели човек с черна шапка да напуска района и да се насочва към френската община Босолей, разположена непосредствено до границата с Монако. Първоначално се смяташе, че става дума за мъж, но първи местни медии разкриха, че основният заподозрян всъщност е жена, на около 30 години, живееща в Германия.
Медии съобщават, че цел на атаката са били 58-годишният Вадим Ермолаев, неговата партньорка и синът му.
Кой е Вадим Ермолаев – украинският бизнесмен, ранен при атентата в Монако
Ермолаев е известен предприемач в сферата на недвижимите имоти, който живее в Монако. През 2019 г. той се отказва от украинското си гражданство и придобива кипърско. Бизнесменът има значителни интереси в производството на алкохол в анексирания от Русия Крим и от 2023 г. е обект на санкции, наложени от украинските власти. През 2020 г. списание Forbes го нарежда на 39-о място сред най-богатите украинци. Състоянието му се оценява на около 230 млн. долара.
Сред тримата пострадали има и 13-годишно дете. След взрива всички са били откарани в болница. Първоначално двамата възрастни са били в критично състояние. По последни данни животът на мъжа вече е извън опасност, но жената остава в тежко състояние.
Принц Албер II определи нападението като „отвратително престъпление“, а прокуратурата обеща да представи допълнителна информация по случая в следващите дни.
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