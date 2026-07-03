Повече от 100 потвърдени случая на заразяване със салмонелоза в 14 европейски държави са свързани с консумацията на овкусени инстантни нудли, съобщава Sky News, позовавайки се на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).

Според европейските здравни власти най-вероятният източник на продължаващото огнище са продукти от една и съща марка, като повечето заболели са деца и млади хора.

Случаи са регистрирани във Великобритания, Австрия, Чехия, Дания, Естония, Франция, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша и Швеция.

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Експертите съобщават, че инфекциите са свързани със щама Salmonella Stanley, а разследването води до производител в Украйна. Макар европейските институции да не посочват конкретна марка, компанията Reeva Foods съобщи миналата седмица, че е започнала вътрешна проверка след предполагаемо откриване на салмонелоза в определена партида нейни инстантни нудли, произведени от украинската компания Euro Food Service.

От дружеството заявиха, че засегнатите партиди вече са изтеглени от пазара и подчертаха, че безопасността на потребителите е основен приоритет.

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Според Европейския орган за безопасност на храните микробиологични анализи са установили наличие на щама, свързан с огнището, в продукти с вкус на пиле и люто пиле, открити в Германия и Литва. Въпреки това разследването продължава, за да бъде окончателно потвърдена връзката между всички случаи и конкретните хранителни продукти, съобщава още Sky News.

Редактор: Цветина Петкова