Папа Лъв XIV похвали историята на Съединените щати като страна, която над два века посреща имигранти. Папата направи първо голямо обръщение към своята родина. Повод беше 250-та годишнина от Декларацията за независимост.

Във видеоклип папата призова американците да живеят според идеалите, изложени в историческия документ. Досега първият американски папа на няколко пъти критикува анти-имигрантската политика на президента Доналд Тръмп. Той я определя като „нечовешка“.

Папа Лъв XIV: Държава, която разчита само на силата, не може да е хуманна

В обръщението си казва, че думата „Америка“ се е превърнала в синоним на свобода по целия свят. И основна причина за това е начинът, по който страната посреща с добре дошли имигрантите.

Папа Лъв XIV и Тръмп - в директен словесен сблъсък за политиката и мира

„Бих искал само да припомня думите, подписани от бащите-основатели на нацията преди 250 години във Филаделфия в Декларацията за независимост. В нея се казва, че ние считаме тези истини за очевидни - че всички хора са получили основни права от нашия създател. И те включват живот, свобода и стремеж към щастие", каза папата.

Редактор: Цветина Петрова