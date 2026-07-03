-
Задържаха известния комик Дениз Гьокташ за шега с Ердоган
-
Адекватни ли са мерките за контрол върху морските атракциони по Българското черноморие?
-
След пожара в София: Може ли замърсяването на въздуха да предизвика здравословни проблеми
-
„Тренд“: 92% от българите определят употребата на наркотици като сериозен проблем
-
Мащабното погребение на Али Хаменей ще съвпадне с честванията на националния празник на САЩ
-
Мъжът, с когото е издирваната Наталия, се е грижил за нея седем години
Поводът беше 250-та годишнина от Декларацията за независимост
Папа Лъв XIV похвали историята на Съединените щати като страна, която над два века посреща имигранти. Папата направи първо голямо обръщение към своята родина. Повод беше 250-та годишнина от Декларацията за независимост.
Във видеоклип папата призова американците да живеят според идеалите, изложени в историческия документ. Досега първият американски папа на няколко пъти критикува анти-имигрантската политика на президента Доналд Тръмп. Той я определя като „нечовешка“.
Папа Лъв XIV: Държава, която разчита само на силата, не може да е хуманна
В обръщението си казва, че думата „Америка“ се е превърнала в синоним на свобода по целия свят. И основна причина за това е начинът, по който страната посреща с добре дошли имигрантите.
Папа Лъв XIV и Тръмп - в директен словесен сблъсък за политиката и мира
„Бих искал само да припомня думите, подписани от бащите-основатели на нацията преди 250 години във Филаделфия в Декларацията за независимост. В нея се казва, че ние считаме тези истини за очевидни - че всички хора са получили основни права от нашия създател. И те включват живот, свобода и стремеж към щастие", каза папата.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни