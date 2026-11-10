Снимка: Георги Манев, NOVA
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Според вътрешния министър системи за предупреждение на шофьорите могли да предотвратят трагедията на „Тракия“
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Горещата телефонна линия на Здравното министерство ще дава информация за пострадалите от „Тракия”
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Болници в няколко области са напълно мобилизирани след верижните катастрофи на „Тракия“
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Как е станал верижният сблъсък на „Тракия”
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Спешно търсят кръводарители за пострадалите при катастрофите на „Тракия”
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КАДРИ ОТ ДРОН: Тежките верижни катастрофи на „Тракия”
Верижни катастрофи с 11 жертви и 51 ранени в района на Ямбол затвориха автомагистрала „Тракия” и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се повече от 80 леки и тежкотоварни автомобила. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Там паднала гъста мъгла, поради което видимостта била силно ограничена.
Снимка: Стопкадър, NOVA