Верижни катастрофи с 11 жертви и 51 ранени в района на Ямбол затвориха автомагистрала „Тракия” и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се повече от 80 леки и тежкотоварни автомобила. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Там паднала гъста мъгла, поради което видимостта била силно ограничена.

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Снимка: Стопкадър, NOVA

преди 24 мин

Какво казаха властта и АПИ за катастрофите, пострадалите и състоянието на пътя

Премиерът Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, здравният министър Катя Ивкова и представители на АПИ коментираха действията на институциите след тежките верижни сблъсъци на автомагистралата.

Премиерът Румен Радев увери, че държавата е мобилизирала всички необходими ресурси за оказване на помощ на пострадалите. Той обяви, че 11 ноември ще бъде ден на национален траур в памет на загиналите. Министър-председателят съобщи и за подготовката на единен информационен център за пътна безопасност, който да осигурява обмен на данни между институциите в реално време и своевременно предупреждение на шофьорите за опасности. Радев призова трагедията да не се използва за политически цели, а усилията да бъдат насочени към пострадалите и техните семейства.

Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че внезапното влошаване на видимостта е сред основните обстоятелства, които се изследват във връзка с катастрофите. По думите му за кратко разстояние видимостта е намаляла от около 70-80 метра до едва 10 метра. Той уточни, че ще бъдат проверени състоянието на пътната настилка, маркировката и предпазните съоръжения. Демерджиев обърна внимание и на липсата на пряка връзка в реално време между тол камерите и пътната полиция, която би позволила по-бързо предупреждаване за опасни условия.

Здравният министър Катя Ивкова съобщи, че след катастрофите 51 пострадали са били транспортирани до болници в Сливен, Ямбол и Бургас, като 13 от тях са били в тежко състояние. По-късно тя уточни, че пациентите са стабилизирани, но в Бургас продължава сложна операция на един от ранените. При необходимост държавата има готовност да организира въздушна медицинска евакуация. Ивкова благодари на лекарските екипи за бързата реакция и обяви, че финансирането за довършването на новия болничен корпус в Ямбол е осигурено, като се очаква строителството да приключи през 2027 г.

Членът на Управителния съвет на АПИ инж. Венцислав Ангелов обясни, че участъкът, в който станаха катастрофите, досега е бил определян като намиращ се в добро състояние. Преди около две години там е извършено преасфалтиране на активната лента. След приключване на следствените действия ще бъдат взети проби от настилката и ще бъдат изследвани видимите деформации. Ще се установява и кога за последно е обновявана пътната маркировка. Ангелов заяви още, че според него ремонтът на мостово съоръжение в района не е повлиял на директно преминаващия трафик. Очаква се дейностите по него да приключат на 23 ноември.

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преди 25 мин

НСлС пое разследването на катастрофите на „Тракия“, назначени са два вида експертизи

Националната следствена служба пое разследването на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, отнели живота на 11 души. Решението е взето заради сложността на случая и необходимостта от задълбочено изследване на обстоятелствата, довели до трагедията. Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол.

Първоначалните действия са извършени от служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол. След огледи на мястото на произшествията и разпити на свидетели наблюдаващият прокурор е поискал разследването да бъде възложено на НСлС. Искането е одобрено с постановление на изпълняващия функциите главен прокурор.

На мястото на катастрофите вече работят десет следователи и трима криминалисти, подпомагани от мобилна криминалистична лаборатория. Продължават разпитите на очевидци, а районът на сблъсъците се обследва повторно, включително с помощта на дрон.

Предстои изготвянето на автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма на катастрофите и факторите, допринесли за тях. Назначени са и съдебномедицински експертизи на загиналите, които ще определят точните причини за смъртта им. Подобни изследвания ще бъдат направени и на всички пострадали. Експерти ще оценяват и размера на материалните щети. В разследването ще съдейства и Апелативната прокуратура в Бургас, която ще оказва допълнителна методическа помощ.

15:53

„Спартан” остава в готовност на авиобаза „Безмер”

На летището в Бургас пристигнаха два самолета „Спартан” с медицински екипи. Един от тях все още се намира на авиобаза „Безмер” в готовност. Въздушна линейка не успя да кацне край мястото на инцидента заради гъстата мъгла сутринта.

14:55

Опашка от желаещи да дарят кръв

Здравното министерство увери, че лечебните заведения в региона разполагат с необходимите количества кръв за оказване на спешна медицинска помощ. Въпреки това от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ предприеха кампания по кръводаряване. Отзоваха се много хора от Сливен.

По-късно опашка от желаещи да дарят кръв се изви пред Трансфузионната хематология в ДКЦ - 2 в Сливен.

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Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

„Някои от пациентите се нуждаят от спешно кръвопреливане. Всеки, който има възможност и отговаря на условията за кръводаряване, може да дари кръв всеки ден от 8 до 14:30 ч. в Кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”, който се намира на първия етаж на ДКЦ - 2, бившата Трета поликлиника”, уточняват от лечебното заведение.

„С дъщеря ми гледахме новините и тръгнахме веднага. Трябва да се проявява човещина. Много съм щастлива, че има толкова много хора, които ще откликнат и ще помогнат. Трябва да го правим и без такива трагедии“, казва един от кръводарителите.

Друга кръводарителка обясни, че е изненадана колко много хора идват да дарят. „Аз съм с рядка кръвна група и съм диспансеризирана в кръвния център”, заяви тя.

14:48

Последна информация за състоянието на ранените

Общо 51 души са транспортирани до болници след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от здравното министерство. От тях 13 са с тежки наранявания, а един от пострадалите е подложен на сложна операция в Бургас. 

Най-много пациенти са приети в лечебните заведения в Сливен – 33 души. Други 11 са транспортирани в Ямбол, а седем – в Бургас.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова изрази съболезнования към близките на загиналите и благодари на медицинските екипи, служителите на МВР и Министерството на отбраната за бързата реакция и координацията при спасителната операция.

Здравните власти поддържат готовност за организиране на медицински транспорт, включително по въздух, ако състоянието на някой от пострадалите го наложи. Мобилизирани са няколко болници в София, а лечебни заведения в Пловдив, Стара Загора и Хасково също имат готовност да окажат съдействие. 

Здравният министър увери, че лечебните заведения в региона разполагат с необходимите количества кръв и кръвни съставки за оказване на спешна медицинска помощ. Още сутринта е била осъществена координация с Националния център по трансфузионна хематология, като при необходимост могат да бъдат осигурени допълнителни количества и от София. 

Въпреки това от болницата в Сливен предприеха кампания по кръводаряване, на която се отзоваха много хора. Призиви за кръводаряване имаше и от болницата в Бургас. Катя Ивкова обясни, че това са превантивна мерки за попълване на запасите, а не сигнал за недостиг.

Деветима пострадали са приети за лечение в МБАЛ – Сливен към ВМА. От лечебното заведение съобщават, че пациентите са със средно тежки травми, без опасност за живота. При необходимост двама може да бъдат транспортирани в сряда до МБАЛ - София към ВМА. 

От ВМА съобщават, че в спасителната и евакуационната дейност са участвали два медицински екипа от МБАЛ – Сливен към ВМА и три екипа за медицинска евакуация (МЕДЕВАК) от ВМА, които са осигурили необходимата медицинска помощ и транспортирането на пострадалите.

От болницата в Сливен предприеха кампания по кръводаряване в диагностично-консултативен център наблизо, въпреки че от здравното министерство казаха, че има достатъчно кръв за всички пострадали на „Тракия”. На призива на болницата се отзоваха много хора от Сливен.

Един мъж е починал минути, след като е приет в шокова зала в болницата в Ямбол. Други 8 са настанени в различни отделения на болницата, част от тях в тежко състояние в реанимация. Другите са в отделението по ортопедия. Един от пациентите беше транспортиран към болница в Сливен. Други двама - един лекар и румънски гражданин - към болница в Бургас с линейки, които бяха изпратени специално за целта.

14:32

Екипи на БЧК пристигнаха на мястото на трагедията

Екипи на Българския Червен кръст от Сливен и Ямбол оказват помощ и психосоциална подкрепа на пострадалите. Те осигуряват също вода и храна на хората, които имат нужда от помощ.

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Снимка: БЧК

Екипи от съседни области са в готовност да се включат, ако се наложи допълнителна подкрепа. Представителите на Червения кръст ще останат на място, докато има нужда от тяхната помощ.

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Снимка: БЧК

От Българския Червен кръст изразиха съболезнования на близките на загиналите и подкрепа за всички пострадали. От организацията призовават шофьорите да използват обходните маршрути, да карат внимателно и да спазват указанията на „Пътна полиция“.

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Снимка: БЧК

14:09

„Пътна помощ” на мястото на инцидента

В ранния следобед на мястото на трагедията дойдоха и екипи на „Пътна помощ”. Очаква се поетапно превозване на ударените превозни средства.

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Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

13:59

Президентът прекратява участието си в Парижкия форум за мир

Президентът Илияна Йотова се прибира в България заради тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ , съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите. 

13:48

Здравното министерство откри гореща линия

На гореща телефонна линия на Министерството на здравеопазването – 029301152, гражданите могат да потърсят информация за това къде са настанени техни роднини и близки, пострадали при пътнотранспортното произшествие.

13:37

Най-много пострадали от катастрофата са откарани в областната болница в Сливен

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен д-р Васислав Петров каза, че в болницата са докарани 20 пациента, 18 директно от катастрофата и двама с черепно-мозъчни травми от ямболската болница.

„Четири души са приети в реанимация в тежко състояние, единият е в особено тежко състояние. Трима са приети в неврохирургия, трима в ортопедия, двама в хирургия, двама в лицево-челюстна хирургия и един в УНГ“, посочи д-р Петров.

По думите му последните пациенти, които са дошли в болницата са пристигнали сами. Още двама души се диагностицират в Спешното отделение, но те са с леки травми, уточни той.

Д-р Васислав Петров каза, че на този етап не се налага да търсят въздушна медицинска помощ, защото пациентът, който е в най-тежко състояние, първо трябва да бъде стабилизиран и след това, според състоянието му, да се прецени какво да се прави.

„Екипите ни са налични, днес бяха отложени всички планови операции в болницата и към момента нямаме нужда от външна помощ“, уточни изпълнителният директор на сливенската болница.

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