Какво казаха властта и АПИ за катастрофите, пострадалите и състоянието на пътя

Премиерът Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, здравният министър Катя Ивкова и представители на АПИ коментираха действията на институциите след тежките верижни сблъсъци на автомагистралата.

Премиерът Румен Радев увери, че държавата е мобилизирала всички необходими ресурси за оказване на помощ на пострадалите. Той обяви, че 11 ноември ще бъде ден на национален траур в памет на загиналите. Министър-председателят съобщи и за подготовката на единен информационен център за пътна безопасност, който да осигурява обмен на данни между институциите в реално време и своевременно предупреждение на шофьорите за опасности. Радев призова трагедията да не се използва за политически цели, а усилията да бъдат насочени към пострадалите и техните семейства.

Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че внезапното влошаване на видимостта е сред основните обстоятелства, които се изследват във връзка с катастрофите. По думите му за кратко разстояние видимостта е намаляла от около 70-80 метра до едва 10 метра. Той уточни, че ще бъдат проверени състоянието на пътната настилка, маркировката и предпазните съоръжения. Демерджиев обърна внимание и на липсата на пряка връзка в реално време между тол камерите и пътната полиция, която би позволила по-бързо предупреждаване за опасни условия.

Здравният министър Катя Ивкова съобщи, че след катастрофите 51 пострадали са били транспортирани до болници в Сливен, Ямбол и Бургас, като 13 от тях са били в тежко състояние. По-късно тя уточни, че пациентите са стабилизирани, но в Бургас продължава сложна операция на един от ранените. При необходимост държавата има готовност да организира въздушна медицинска евакуация. Ивкова благодари на лекарските екипи за бързата реакция и обяви, че финансирането за довършването на новия болничен корпус в Ямбол е осигурено, като се очаква строителството да приключи през 2027 г.

Членът на Управителния съвет на АПИ инж. Венцислав Ангелов обясни, че участъкът, в който станаха катастрофите, досега е бил определян като намиращ се в добро състояние. Преди около две години там е извършено преасфалтиране на активната лента. След приключване на следствените действия ще бъдат взети проби от настилката и ще бъдат изследвани видимите деформации. Ще се установява и кога за последно е обновявана пътната маркировка. Ангелов заяви още, че според него ремонтът на мостово съоръжение в района не е повлиял на директно преминаващия трафик. Очаква се дейностите по него да приключат на 23 ноември.