Един инцидент ще превърне Джеки Чан в герой в екшън-комедията „Шпионин по неволя” тази събота от 20.00 ч. по NOVA. След успеха на „Час пик” и „Шанхайски рицари” звездата се впуска в още по-голямо екранно приключение в тази лента.

В този забавен и вълнуващ филм кинозвездата влиза в ролята на обикновен човек, притежаващ умения на необикновен шпионин. Въпреки еднообразното си ежедневие на продавач на спортни стоки, той не спира да мечтае за приключения. Животът му се преобръща напълно, след като предотвратява банков обир и се превръща в истински герой. По-късно съдбовна среща с баща му го отвежда в Турция, където се изправя пред куп загадки, които само той може да разплете.

Не пропускайте развръзката в забавната екшън-комедия „Шпионин по неволя” в събота от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова