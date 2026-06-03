В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

България под наблюдението на Брюксел. Какви ще са последиците за страната заради процедурата по свръхдефицит?

Властта смени особения управител на „Лукойл” – предстои ли промяна в работата на компанията и какви са очакванията за цените на горивата преди лятото?

Скандалът с „Баба Алино“ се разраства. Политически престрелки, спор между кметове и нови проверки във Варна. Ще бъдат ли съборени постройките?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Никола Тунев