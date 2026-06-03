Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
България под наблюдението на Брюксел. Какви ще са последиците за страната заради процедурата по свръхдефицит?
Властта смени особения управител на „Лукойл” – предстои ли промяна в работата на компанията и какви са очакванията за цените на горивата преди лятото?
Скандалът с „Баба Алино“ се разраства. Политически престрелки, спор между кметове и нови проверки във Варна. Ще бъдат ли съборени постройките?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Никола Тунев
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