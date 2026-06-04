ДНК изследване от единствения наследник на Юлиян Бонев е единственият начин да се разбере дали костите в Рилския манастир са именно негови. Обретенова и Фишера са плътно по следите на Тома Бонев, но срещата с него ще ги изненада. Защо се крие момчето и какво знае за изчезването на баща си?

Странното писмо, което Глория получи, ще се окаже важна част от пъзела. Първоначалната радост на разследващите, че то е у тях, бързо ще стихне след разкриването на подателя му. Кой е той и ще ги насочи ли в нова посока?

Отец Климент ще бъде изнанадан от неочаквано посещение от баща си в манастира, което ще го озадачи и ще постави нови въпроси пред него. Междувременно странникът отец Серафим е изчезнал от убежището си в гората до манастира, а следа от него няма. Къде ли е монахът и как отсъствието му е свързано с разследването?

Не пропускайте четвърти епизод от криминалната мини поредица “Дъждът оставя следи” тази вечер в 21:00 по NOVA.

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Редактор: Боряна Димитрова