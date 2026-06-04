Какво избираш между Рио де Жанейро и Горубляне? Между токчета и пантофи? Или между Маги Халваджиян и собствената си съпруга? Именно пред такива дилеми застават Емилия и Борис в новия блиц на “Капките Podcast”.

Борис е категоричен още от първия въпрос, а именно коя среща е била по-съдбоносна - тази с жена му или тази с Маги Халваджиян? “Тази с жена ми”, казва той без колебание. И честно казано, едва ли има друг възможен отговор. На въпроса Рио де Жанейро или Горубляне реагира с усмивка: “Рио де Жанейро. Там поне не съм ходил. В Горубляне бях 12 пъти!”. Покрай шегите Борис прави и едно съвсем сериозно признание - след “Капките” риалити форматите засега му стигат.

При Емилия изборите са доста интересни. Между рокля на токчета и анцуг с пантофи, тя вече предпочита удобството: “Наносила съм се на рокли”. А когато трябва да избира между критика от Азис или критика от Фънки, певицата не пропуска възможността да се пошегува: “Азис много ме подкрепяше. А за Фънки - дойде Глория и всичко се оправи!”. Емилия признава и нещо за своя спортен хъс в шоуто: “Исках поне 1 победа. Ядосвах се понякога”.

Би ли избрал Борис дует със сина си пред дует с участник от “Капките”? И предпочита ли Емилия спокойния живот пред турбуленция? Отговорите са в новия епизод на поредицата “Емилия VS Борис | Schweppes пита - Капките отговарят”.

Официалният подкаст на любимото шоуто за имитации - “Капките Podcast” можете да гледате в Vbox7, Nova Play и YouTube.

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Редактор: Боряна Димитрова