В понеделник в „Твоят ден” ще видите:

След тежката катастрофа с 4 жертви и ранени на "Челопешко шосе" – ще бъдат ли наказани виновните и какви мерки ще се предприемат срещу незаконните гонки?

Военни конфликти, икономически кризи и нестабилност. Къде е мястото на Европа и България на геополитическата карта? Разговор с бившия външен министър Надежда Нейнски.

Реформи, затягане на коланите и дебати за плоския данък – застрашена ли е фискалната стабилност на България?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Дарина Методиева