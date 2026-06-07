Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS

В понеделник в „Твоят ден” ще видите: 

След тежката катастрофа с 4  жертви и ранени на "Челопешко шосе" –  ще бъдат ли наказани виновните и какви мерки ще се предприемат срещу незаконните гонки?

Военни конфликти, икономически кризи и нестабилност. Къде е мястото на Европа и България на геополитическата карта? Разговор с бившия външен министър Надежда Нейнски.

Реформи, затягане на коланите и дебати за плоския данък – застрашена ли е фискалната стабилност на България?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Дарина Методиева

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