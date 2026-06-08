Гледайте премиерния трети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA

Когато бомба избухва в магазин за алкохол, екипът на „ФБР“ подозира, че това е началото на градска война между банди в Куинс, която ескалира, след избухването на втора бомба. Трета бомба избухва, когато Маги и О.А. разпитват информатор за бомбените атентати, а записи от охранителни камери идентифицират заподозрения като външен участник. Старият приятел на ОА от армията Клей Вос се присъединява към разследването с допълнителна информация, която насочва вниманието на федералните служители към неочакван и мощен противник. Неговата частна охранителна компания се оказва въвлечена в уравнението, затова ОА го моли да разкрие кой е дал заповедите чрез приложението на компанията.

фбр

Докато Стюарт Скола продължава да се мъчи да си намери нов партньор, ще успее ли елитният отряд да стигне до извършителя на бомбените атентати и предотврати следващ атентат?

Не пропускайте трети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking