Когато бомба избухва в магазин за алкохол, екипът на „ФБР“ подозира, че това е началото на градска война между банди в Куинс, която ескалира, след избухването на втора бомба. Трета бомба избухва, когато Маги и О.А. разпитват информатор за бомбените атентати, а записи от охранителни камери идентифицират заподозрения като външен участник. Старият приятел на ОА от армията Клей Вос се присъединява към разследването с допълнителна информация, която насочва вниманието на федералните служители към неочакван и мощен противник. Неговата частна охранителна компания се оказва въвлечена в уравнението, затова ОА го моли да разкрие кой е дал заповедите чрез приложението на компанията.

Докато Стюарт Скола продължава да се мъчи да си намери нов партньор, ще успее ли елитният отряд да стигне до извършителя на бомбените атентати и предотврати следващ атентат?

Не пропускайте трети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова