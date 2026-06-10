Мина Стойчева и майка й Ива Дойчинова са специални гости в студиото на „На кафе“, където разказват техните любими семейни истории. Мина Стойчева е млада актриса, която зрителите на NOVA вече познават добре от ролята й на дъщерята на Герасим Георгиев – Геро в новия криминален сериал „Дъждът оставя следи“. Тя разказва, че е посетила workshop в киноклас, след което се явява на кастинг, където среща Юлиан Вергов. В началото е мислила, че ще играе ролята на негова дъщеря.

„Звъннах първо на мама, но след като тя не ми вдигна, съобщих на баща ми, че получавам ролята в сериала. Снимките на сериала се провеждаха по време на коледна кампания на казанлъшкия театър, в който играя. Кампанията е ключова за театъра, тъй като финансира почти всички проекти. Много се разстроих, защото мислех, че няма да мога да участвам в сериала“, разкрива притесненията си Мина, която драматично преживява новината.

Актрисата получава пълната подкрепа на майка й Ива Дойчинова, която смята, че трябва да грабне шанса, който получава.

„Не се случва всеки ден възможност да снимаш с Петър Вълчанов и Кристина Грозева български сериал по българска книга, в която са вплетени магията на Рилския манастир, текста на Александър Чобанов“, споделя мнението си Ива Дойчинова.

Мина Стойчева разказва, че страстта й към актьорската професия започва още в 4-ти клас. Поставят пиеса за Снежанка и тя мечтае за ролята на мащехата. Изиграва Снежанка, но този персонаж й се струва скучен. По-късно в 5-ти клас самата тя поставя пиеса в класа си и майка й, решава да й подари преживяване – театрална школа. Записва я към театрална школа „Камбана Арт“ на Екатерина Казакова когато е на 12 години. Участва в много представления на школата, сред които „Алиса“, в която Мина Стойчева се бори за ролята на Дама Пика.

Повече за представленията й в Казанлъшкия театър и още интересни семейни истории, гледайте във видеото.

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Редактор: Райна Аврамова