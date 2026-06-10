Предстоят двата последни епизода на „Дъждът оставя следи“ днес и утре от 21.00 ч. в ефира на NOVA, в които ще стане ясна развръзката и ще разберем какво се е случило зад стените на Рилския манастир. Репортерът Десислава Жаблянова ни среща в „На кафе“ с екипа, който е зад камерите на сериала. В допълнение тя разговаря и с криминален психолог, които е бил консултант по сериала и играе силна роля в разкриването на криминални престъпления.

„С много добро усещане съм към това, което успяхме да създадем. Предпочитам зрителите да оценят произведението и те да са доволни“, каза сценаристът и автор на романа „Дъждът оставя следи“ Александър Чобанов.

„Изборът на актьорския каст е колективен труд и го избрахме заедно с режисьорите Петър Вълчанов и Христина Грозева, както и кастинг режисьорката ни Нина Боянова. Това е плод на месеци мислене и договаряне. Смятам, че главната ни актриса я чака звездно бъдеще“, заяви продуцентът Александър Христов.

„Най-вълнуващият момент за мен е, когато сме на терен и камерата заработи. Това е невероятно щастие за твореца“, признава режисьора Петър Вълчанов.

„Актьорът е може би едно от най-важните неща. Снимаме много действени сцени и състояния, но без актьор красивите пейзажи не носят тази емоция. Едно човешко лице носи най-силната емоция“, категоричен е Александър Станишев, който е оператор на сериала.

„В сериала „Дъждът оставя следи“ сме се опитали и се стараем да бъдем максимално достоверни. Нещата, които съм срещал в кариерата ми, не са измислени. Признавам, че мога да бъда заблуден и така съм се учил в професията. Хората трябва да си дават сметка, че всеки човек, дори и тежките психопати, хора с антисоциална организация на характера или такива с личностно разстройство, искат да споделят. В тях има една борба да се съхранят, но в същото време и да разкажат. За нормалните хора убийството е тежко преживяване. Човекът остава самотен в ужаса, който е причинил. При психопатите не става толкова дума за угризение на съвестта, а за желание да покажеш всемогъществото си на някого. Поривът да разкажеш се сблъсква с този да се защитиш. Ако покажеш, че искаш да ги чуеш, без да ги съдиш, в голяма част от случаите, хората разкриват какво се е случило. Направили сме финала на сериала такъв, че зрителят да остане доволен. В сериали, в които се набляга на трилъра, ефектът от откриването на истината не е толкова силен, а се набляга на залавянето на извършителя. Това, което отличава този минисериал от другите е, надделяването на криминалната история. Тоест зрителят има удоволствието да се опитва да познае до финала, кой е извършителя. Запазили сме до финала тази нишка, като честно сме давали сигнали на зрителя“, разкрива криминалният психолог Росен Йорданов.

Не пропускайте да видите развръзката в последните два епизода от криминалната поредица “Дъждът оставя следи” – сряда и четвъртък от 21:00 ч. по NOVA.

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Редактор: Райна Аврамова