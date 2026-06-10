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Ново убийство на крачка от развръзката в “Дъждът оставя следи”
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Зрителите могат да проследят развръзката в епизодите тази и утре вечер от 21.00 ч. в ефира на NOVA
Днес и утре предстои развръзката в криминалната драма на NOVA „Дъждът оставя следи“. Героите на Христина Джурова и Герасим Георгиев – Геро ще попаднат на ново убийство, което ще насочи разследването в една нова и съвсем различна насока.
Зрителите на NOVA могат да са спокойни, защото мистерията за престъпленията в Рилския манастир ще бъде решена. Не пропускайте да видите как ще се подреди пъзелът в последните два епизода от криминалната поредица “Дъждът оставя следи” – сряда и четвъртък от 21:00 ч. по NOVA.
Следете всичко около „Дъждът оставя следи“ на официалната Facebook страница, в Instagram профила и на сайта на поредицата.Редактор: Райна Аврамова
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