В „Социална мрежа” на 15 юни от 15:20 ч. очаквайте:

„Кошница с грижа”: Ще реши ли намаляването на цените проблема с инфлацията или ще изкриви конкуренцията между големите вериги и малките търговци?

Исландия: Земя на вулкани, ледници и водопади, които изглеждат като от друга планета. Актьорът Кристиян Милатинов разказва за магията на тихия безкрай.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев