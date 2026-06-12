Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в понеделник
В „Социална мрежа” на 15 юни от 15:20 ч. очаквайте:
„Кошница с грижа”: Ще реши ли намаляването на цените проблема с инфлацията или ще изкриви конкуренцията между големите вериги и малките търговци?
Исландия: Земя на вулкани, ледници и водопади, които изглеждат като от друга планета. Актьорът Кристиян Милатинов разказва за магията на тихия безкрай.
Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Никола Тунев
Последвайте ни