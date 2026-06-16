В „Социална мрежа” на 17 юни от 15:20 ч. очаквайте:

НВО след четвърти и десети клас да отпадне, настояват от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Освен напрежението върху учениците, какви са останалите аргументи?

„Наръчникът на поколението Z: Как да развием идеята до успешен бизнес?“ - книга пътеводител за мечтатели, новатори, предприемачи и бъдещи лидери.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ивета Костадинова