Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в „Твоят ден” ще видите:
Властта представи нова система за контрол на обществените поръчки. Ще бъде ли платформата ефективен механизъм срещу злоупотребите с публични средства?
Трябва ли да се промени Изборният кодекс преди вота за нов държавен глава и как да се гарантира общественото доверие в процеса?
И още: кой колко получава в здравеопазването и кои от проблемите в сектора имат най-спешна нужда от решение?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
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