В сряда в „Твоят ден” ще видите:

Властта представи нова система за контрол на обществените поръчки. Ще бъде ли платформата ефективен механизъм срещу злоупотребите с публични средства?

Трябва ли да се промени Изборният кодекс преди вота за нов държавен глава и как да се гарантира общественото доверие в процеса?

И още: кой колко получава в здравеопазването и кои от проблемите в сектора имат най-спешна нужда от решение?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.