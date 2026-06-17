В „Социална мрежа” на 18 юни от 15:20 ч. очаквайте:

Отлагането на първото раждане става все по-осезаема тенденция у нас, а приоритетите на младите променят демографската картина. Какви са причините?

Затлъстяването: Глобалният здравен проблем, който засяга милиони хора по целия свят. Какви рискове крие наднорменото тегло и защо превенцията в ранна възраст е задължителна?

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев