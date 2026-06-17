Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в „Твоят ден” ще видите:
България подкрепя икономическите санкции срещу Русия, но не в енергийния сектор и за руския патриарх Кирил. Какви са мотивите на страната ни и реакциите в Брюксел?
Депутатите замразиха заплатите си, но какви допълнителни възнаграждения получават? Изчисляваме в студиото на „Твоят ден“.
Делото за загиналия на пешеходна пътека Филип Арсов тръгва отначало за втори път. На живо – какви са очакванията на близките?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
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