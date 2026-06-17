В четвъртък в „Твоят ден” ще видите:

България подкрепя икономическите санкции срещу Русия, но не в енергийния сектор и за руския патриарх Кирил. Какви са мотивите на страната ни и реакциите в Брюксел?

Депутатите замразиха заплатите си, но какви допълнителни възнаграждения получават? Изчисляваме в студиото на „Твоят ден“.

Делото за загиналия на пешеходна пътека Филип Арсов тръгва отначало за втори път. На живо – какви са очакванията на близките?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.