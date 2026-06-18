В „Социална мрежа” на 19 юни от 15:20 ч. очаквайте:

След мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране – ще проработи ли подходът на твърдата ръка, или трябва да се търсят и други решения?

Безплатна лятна академия в София помага на учениците да влязат по-уверени в новата учебна година. Възможност да затвърдят знанията си и да наваксат пропуски в спокойна среда.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Дарина Методиева