Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в петък
В „Социална мрежа” на 19 юни от 15:20 ч. очаквайте:
След мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране – ще проработи ли подходът на твърдата ръка, или трябва да се търсят и други решения?
Безплатна лятна академия в София помага на учениците да влязат по-уверени в новата учебна година. Възможност да затвърдят знанията си и да наваксат пропуски в спокойна среда.
Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Дарина Методиева
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