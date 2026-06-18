В петък в „Твоят ден” ще видите:

Историческо споразумение между Съединените американски щати и Иран. Как договореното ще се отрази на цените на петрола, световните пазари и сигурността в Близкия изток?

България с удължителен бюджет и нов държавен заем. Какви ще са рисковете за икономика, бизнеса и потребителите и кой ще плаща сметката?

Три евро мито за малките стоки от Китай от 1 юли. С колко ще поскъпнат пратките и как ще се плащат от потребителите?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Никола Тунев