Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в „Твоят ден” ще видите:
Историческо споразумение между Съединените американски щати и Иран. Как договореното ще се отрази на цените на петрола, световните пазари и сигурността в Близкия изток?
България с удължителен бюджет и нов държавен заем. Какви ще са рисковете за икономика, бизнеса и потребителите и кой ще плаща сметката?
Три евро мито за малките стоки от Китай от 1 юли. С колко ще поскъпнат пратките и как ще се плащат от потребителите?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Никола Тунев
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