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Гледайте тв играта тази сряда от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Иванислава Тоскова от София.
Иванислава започна играта си с кутия 19, но още с първата оферта получи възможност да я смени и взе кутия номер 23. По- късно, когато разкри кутия 19 и откри в нея 1 €, разбра че е взела правилно решение. Отказа още една смяна, а след това и 502 €, но в неразкритите кутии не бяха останали много възможности за по-добра печалба. Най-високата сума в играта беше 2500 €, когато Банкерът предложи оферта от 300 €. Ивани отново реши да рискува и да продължи към финала, където в последните две кутии останаха 5 € и 750 €. Тя отказа и последната оферта от 200 €, а в своята кутия откри 5 €. Въпреки развоя на играта, Иванислава напусна „Сделка или не“ с усмивка и много емоции от своето участие.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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