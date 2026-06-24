В Античният театър в Пловдив бяха връчени първите международни „Тракийски награди за класическа музика“. Инициатор на събитието е световноизвестната българска прима Соня Йончева. Самата тя отличи най-заслужилите творци и институции от България и чужбина. Целта е да се популяризират района на Тракия, като люлка на цивилизацията, историческата памет и традициите, и перспективите за бъдещото развитие. Повече за бляскавата церемонията, за концерта на лауреатите и за отличените за „Здравей, България“ разказва репортерът на NOVA Благой Бекриев. Световноизвестната оперна прима Соня Йончева, която се завърна в родния си град Пловдив, постави началото на първите международни „Тракийски награди за класическа музика“ и призна, че това е една нейна сбъдната мечта. Наградите са признание за знакови артисти, продукции, културни институции в България и в чужбина. Те са мост между великото ни минало и настоящето.

„България, Тракия са на световната карта на културата и искам да покажем целия ресурс, с който разполагаме – невероятни музиканти, страхотни артисти – всички обединени в една страхотна кауза. Намираме се в най-красивата част от България и тук е моето сърце. Поканили сме и сме наградили невероятни лауреати. Искам да ги поощря за това, което правят. Знам каква е цената на една международна музикантска кариера. Строим мостове и искаме всички тези хора да ги приобщим и обединим под небесата на Пловдив. Искам да правим музика заедно“, сподели оперната дива Соня Йончева.

Статуетката в категория „Композитор на годината“ отиде при световноизвестната композиторка Добринка Табакова, която от 11-годишна живее и твори в Лондон.

„Благодарности и уважение към Соня Йончева за мащабната идея да свърже тракийското наследство и България, и да ги покаже на света. За първи път музиката ми прозвуча на сцена, на която съм гледала множество спектакли от дете. Беше много зареждащо да видиш една жива, интересуваща се и истинска публика“, сподели емоциите си отличената композиторка.

Според Лили Бързева, която бе водеща на церемонията, младото поколение може да бъде привлечено към операта и класическата музика, и това го е постигнал Якуб Орлински, световноизвестен контратенор, представител на поколението Z. Той е инфлуенсър, брейктанцьор и използваа всички свои умения, за да накара младите да заобичат класическата музика.

„ На фестивала Opera Open 2026 ще има мултижанрова програма от балет, опера, мюзикъли, симфонични концерти и рок концерт. На фестивала ще има премиера на „Семирамида“ от Росини, а друга премиера е „Набуко“, която ще е много мащабна продукция. Богата програма с 14 събития, която започна вчера и продължава до 9 септември“, разказа Лили Бързева.

Редактор: Райна Аврамова