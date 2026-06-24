В „Социална мрежа” на 24 юни от 15:20 ч. очаквайте:

Пореден опит за селфи завърши с двама младежи в болница, поразени от волтова дъга! Кое кара децата да пренебрегнат смъртна опасност за няколко лайка повече в социалните мрежи?

„Ключът е любовта: Силата, която ми даде“: Чрез фотографии и лични истории експозиция разказва за хората, които вдъхновяват и променят човешки съдби.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев