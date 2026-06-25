На 28 юни в полунощ по DIEMA в аудио-визуалната „Фрактура” ще бъде направена премиера на новите клипове на Marilyn Manson, Deep Purple, Madball и Behemoth.

В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю с Gene Hoglan (Death to All) и ще бъде припомнено какви истории разказаха Skunk Anansie за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa Jinjer и репортаж от литовския фестивал “Kilkim Zaibu”.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно със Skillet, ще видят как Kontrust правят кавър на Reel 2 Real, класическата песен ще бъде нa Suicidal Tendencies, в “Exotic“ ще бъдат представени STMLT, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Dream Theater в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Samael, Black Veil Brides, Hansen, Mike Dawes, Audrey Horne, North Sea Echoes и Carcerous също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 28 юни, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 3 юни от 00:30 ч. по DIEMA.

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Редактор: Райна Аврамова