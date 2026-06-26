Те са искрени, безцеремонни, саркастични, скептични и… градивни в мислите, намеренията и действията си - рапърът Иван Динев - Устата и кметът на Вакарел Ангел Павлов.

Критикуват, но и правят, ядосват се, но и запретват ръкави. Ще стане дума за селяните и за гражданите, за доматите и за депутатите, за либералите и за… много други неща, казано в стила на Устата.

Това е един разговор във Вакарел, където вече има нова пожарна, нови предупредителни табели и нов известен жител с къща за ремонт – Устата. Нищо вече не е същото...

Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.