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За промените предизвикани от рапъра Иван Динев - Устата и кмета Ангел Павлов във Вакарел
Те са искрени, безцеремонни, саркастични, скептични и… градивни в мислите, намеренията и действията си - рапърът Иван Динев - Устата и кметът на Вакарел Ангел Павлов.
Критикуват, но и правят, ядосват се, но и запретват ръкави. Ще стане дума за селяните и за гражданите, за доматите и за депутатите, за либералите и за… много други неща, казано в стила на Устата.
Това е един разговор във Вакарел, където вече има нова пожарна, нови предупредителни табели и нов известен жител с къща за ремонт – Устата. Нищо вече не е същото...
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
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