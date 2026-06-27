Тази неделя вечер мисията ще бъде невъзможна и опасна за четвърти път във филма "Мисията невъзможна: Режим фантом" от 20.00 ч. по NOVA

В тази част на поредицата холивудският гуру Джей Джей Абрамс, който режисира предишната част от поредицата, влиза в ролята на продуцент, а режисьор на екшън-трилъра е Брад Бърд, създал лентата "Феномналните". Естествено главната роля на агент Итън Хънт отново е поверена на холивудската звезда Том Круз, а като партньори в опасните му приключения ще видим актьорите Саймън Пег, Джеръми Ренър, Михаел Нюквист, Мишел Монаган, Винг Реймс и Том Уилкинсън.

Итън Хънт, който бяга от руски затвор и приема мисията да възвърне репутацията на тайната служба IMF след намесата им в международен заговор за терористична атака над Кремъл.

Тайните служба IMF е закрита след несръчната им намеса в международен заговор. Президентът на САЩ обявява началото на режим “Фантом”. Итън Хънт и неговият нов екип трябва да преминат в дълбока нелегалност и да рискуват всичко, за да изчистят името на организацията. Те не могат да разчитат на никого, нито да осъществяват контакт с други агенти от шпионската мрежа. Всичко е заложено на карта, като рискът от провал никога не е бил по-голям. Героят на Том Круз показва не само запомнящи се каскади, но и еволюция на характера, превръщайки се от шпионин-единак в истински ръководител на екип. Никой до сега не е участвал в толкова сложна и напрегната мисия, тъй като ако някой от екипа бъде заловен, веднага ще бъде обявен за терорист.

Дали Итън Хънт и неговият екип ще се справят със своята задача, ще разберем в екшън-трилъра “Мисията невъзможна: Режим Фантом” тази неделя вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова