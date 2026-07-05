В студиото на „Събуди се“ шеф Манчев разкрива ставаме ли по-смели в кухнята, споделя експертното си мнение за цените в ресторантите и разказва повече за най-новия сезон на „Черешката на тортата“, който започва след броени дни.

„На пазара има огромно разнообразие от продукти, човек става по-смел да пробва различни вкусове. Препоръчвам да се пробва повече. Здравословната храна е изключително модерна в момента. Защото всеки иска да живее дълго и да се чувства здрав. А храната е 80% от нашето здраве. Затова и повечето хора обръщат фокуса върху нея. Когато човек иска да живее по-дълго, храната е важен фактор. А също и тренировките. Когато се храниш с качествена храна, това носи и повече настроение. Аз например, ако вечерям късно, на следващия ден не се чувствам комфортно. Ако хапна по-рано, на следващия ден съм вдъхновен и по-леко“, разказва шеф Манчев.

Преди 10 години в Южна Корея на световен форум по гастрономия шеф Манчев научава от проучване, че хората, които сами отглеждат храната си, се хранят най-здравословно. А хората в градска среда, се хранят най-нездравословно, защото забързаният начин на живот ги кара да не обръщат такова внимание на храната. „В момента на пазара има пресни и качествени плодове и зеленчуци, месо. Но важен е подбора.“

Толкова ли е скъпо в ресторантите днес, както често се говори между хората и в медиите?

В медиите много се спекулира за това какви са цените тук и там. Не може да сравняваме провинция със столица. Много пъти, когато се прави сравнение между Гърция и България – често се сравнява северна Гърция, която е провинция със София. Ако сравним Атина и София, нещата стават съвсем различни. Там е много по-скъпо от тук и пак трябва да правим аналогови сравнения.

Шеф Манчев припомня, че в ресторантьорския бизнес ДДС-то е 20%. За разлика от Западна Европа, където е 6%-9%. „Но България се храни 60% от БВП от ДДС. Искаме да имаме евтин продукт. Но ресторантите, които произвеждат услуга, вкарват и много хора. Те имат нужда от заплати. Ние сме в Европейския съюз, в еврозона и сме равнопоставени с останалите страни в Европа. Затова ДДС-то при нас е голяма тегоба за ресторантския бизнес. Хотелите са с 9%. Тези неща трябва да се изравнят.“

Основната критика, когато върнаха ДДС беше, че цените в ресторантите не станаха по-евтини?

Но тук не става въпрос за това – цените да станат по-ниски, а услугата да е максимално качествена. Когато искаме да е такава – това изисква пари.

Имаше ли отношение преминаването от лева в евро към цените в ресторантите? Имаше ли хора, които решиха да се възползват от момента и да повишат нагоре?

Хората, които искат да имат дългосрочен бизнес, много внимават какви цени ще сложат. Тези, които искат да забогатеят бързо, ще вдигнат цените сега, но в дългосрочен план ще изгубят. Така че всеки, който иска да вижда хоризонта далеч, внимава много. Както правя и аз. Запазил съм цените от миналата година. Дори когато събрах моят екип, преди да влезем в еврото, им казах: „Хора, когато получаваме парите, ще го делим на две. Ще ви се струва, че получавате по-малко.“ Психологически всеки от нас трябва да се настрои. Това е процес. Аз съм щастлив, че влязохме в еврозоната, за да имаме адекватно сравнение с това къде сме ние. Ние сме част от Европа и не бива да се обезценяваме. Равнопоставени сме и трябва да предлагаме такива услуги. Когато кацнеш в София, трябва да почувстваш услугата, държавата. Независимо дали сме в лева или в евро, ако не сме настроени да предлагаме добър продукт, със сигурност хората ще ни възприемат така. Втори път не можеш да направиш първо впечатление.

Според теб от четирите града, които претендират за домакинството на „Евровизия“, къде ресторантите са най-подготвени за такова мащабно събитие?

Всеки иска да е домакин на „Евровизия“, но София си е София. Аз съм софиянец, баба ми е родена тук. За мен София е реалния домакин. Моите уважения към Пловдив, Варна и Бургас. Хората искат да постигнат неща. Но все пак посрещаме „Евровизия“, която е най-големият музикален форум в Европа. За мен мястото му е в столицата.

Предстои новият сезон на „Черешката на тортата“, но има ли сред звездите, достойни да готвят в ресторант със звезди „Мишлен“?

Има много интересни участници в новия сезон. Започваме на 13 юли в 20.00 ч. Уникален е. Възхищавам им се. Готвят изключително добре. Имаме битка между поколенията. И младите имат много добри попадения. Развити са много добре от кулинарна гледна точка. Защото са пътували много. От друга страна, им дадох една страхотна кутия – „Кутията на Пандора“, която съдържа различни продукти. Накрая печелят специална награда от мен. Този сезон е много интересен и вдъхновяващ и лично аз смятам, че е един от най-добрите на предаването. 16-та година водя „Черешката на тортата“, предаването създава атмосфера и прекрасно настроение. Гордея се с това. А и е пикантно да влезеш в дома на звездата, да видиш какво харесва и как готви.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Eпизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Боряна Димитрова