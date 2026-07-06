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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Хайдутките от Самоков и семейство Герасимови от София.
И във втората си битка, Хайдутките държаха играта под техен контрол. В четири от петте рунда спечелиха правото да разкриват първи, а Герасимови успяха да откраднат точки само един рунд. Хайдутките обаче откраднаха в единствения рунд на Герасимови и така резултата завърши с 357:37 в полза на Хайдутките.
В „Бързи пари“ събраха 172 точки и добавиха още 511,29 € от този епизод.
Днес Хайдутките ще посрещнат семейство Елбетицови от Варна.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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