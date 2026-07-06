Във вторник Мира Радева за горската сватба на сина си и как се обичат внуци.

Ажда и Мустафа Чаушеви за ценните житейски уроци.

С Китодар Тодоров ще се посмеем на тема почерпките.

Специални наши гости ще бъдат ютюбърите, музиканти и какво ли още не Andon и Alper.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова