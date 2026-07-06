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Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник Мира Радева за горската сватба на сина си и как се обичат внуци.
Ажда и Мустафа Чаушеви за ценните житейски уроци.
С Китодар Тодоров ще се посмеем на тема почерпките.
Специални наши гости ще бъдат ютюбърите, музиканти и какво ли още не Andon и Alper.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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