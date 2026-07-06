В „Социална мрежа” на 7 юли от 15:20 ч. очаквайте:

Фондация изчисли: Ефектът за бюджета от всяка майка, върнала се на работа е 182 евро, а парите за втората година от майчинството не отговарят на реалните разходи за отглеждане на дете.

„Корени в движение": Мисията гостува на български емигранти в Аржентина, за да покаже колко жива е останала страната ни отвъд океана и паметта, съхранена в старите снимки и писмата, пазени десетилетия.

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Редактор: Никола Тунев